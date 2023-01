A cura della Redazione

Aggressione a tifoso dell'Ajax in un bar a Napoli, arrestato ultras napoletano.

Gli agenti della DIGOS della Questura hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari - emessa dal GIP del Tribunale - nei confronti di un tifoso aderente al gruppo "Masseria" della Curva A dello Stadio Diego Armando Maradona.

Il soggetto, ritenuto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere nonché, in concorso, di porto di armi e lesioni aggravate, commesse lo scorso 11 ottobre ai danni di un cittadino di nazionalità olandese giunto per assistere all'incontro Napoli- Ajax di Champions League, era già destinatario della misura del divieto di dimora nel Comune di Napoli emessa il 9 dicembre scorso, su richiesta della locale Procura della Repubblica a seguito di indagini della DIGOS, le cui prescrizioni sono state violate lo scorso 6 gennaio, con conseguente aggravamento della misura e la traduzione ai domiciliari.