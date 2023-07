A cura della Redazione

Un’intera famiglia a spasso, i due genitori e tre bambini. Sarebbe una cosa da suscitare tenerezza se non fosse per il fatto che la famiglia in questione viaggiava su un unico scooter: 2 dei bambini davanti al padre che guidava (l’unico con il casco) e l’ultimo tra i due genitori.

La famiglia centaura impegnata in uno improvvisato “spettacolo circense” da strada è stata immortalata da un automobilista in zona via Luigia Sanfelice, al Vomero, ed è stata segnalata al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Da tempo stiamo denunciando l’incoscienza e la follia di certi genitori che mettono in pericolo l’incolumità dei loro stessi figli. Evidentemente sono persone non in grado di educare e di provvedere alla tutela dei loro bambini, i quali, quindi, in casi estremi andrebbero allontanati dalle famiglie o quantomeno seguiti dai servizi sociali. Non è difficile comprendere che fare certi ‘numeri’ è rischiosissimo - conclude Borrelli -. Eppure tanta gente sembra infischiarsene e la recente tragedia di Gragnano dove è morta una bambina di 8 anni che è caduta da un mezzo a 2 ruote dove circolava assieme ad altri 2 adulti sembra non aver insegnato nulla”.