A cura della Redazione

Tragico incidente stradale a Gragnano. Una bambina di 8 anni, Serena, è morta a seguito di un sinistro sul quale stanno indagando gli agenti della Polizia Locale.

Il fatto è avvenuto nella serata di ieri in via Pasquale Nastro, in pieno centro.

Soccorsa da alcune persone che si trovavano in strada, la piccola è stata trasportata dapprima al San Leonardo di Castellammare di Stabia e poi, vista la gravità della situazione, al Santobono di Napoli dove è purtroppo deceduta nella notte a seguito delle lesioni riportate al cranio, nonostante i medici l'abbiano sottoposta a intervento chirurgico per cercare di ridurre l'emorragia.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e appurare eventuali responsabilità. Stando a quanto si apprende, Serena sarebbe caduta da uno scooter e avrebbe battuto la testa sull'asfalto. Non si sa ancora chi fosse il conducente. Tanti punti oscuri dunque che dovranno essere chiariti.

Sgomento e tristezza in tutta la comunità gragnenese.

"Ci sono giorni in cui il dolore è così forte che le parole non hanno più voce - ha detto il sindaco Nello D'Auria -. Oggi la nostra comunità è segnata da una tragedia troppo grande. L’intera città e l’amministrazione comunale si stringono al dolore della famiglia. Ciao piccola Serena".