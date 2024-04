A cura della Redazione

Dramma della solitudine a Torre Annunziata.

Questa mattina, mercoledì 24 aprile, in via Pascoli (quartiere Deriver) un uomo di 77 anni è stato trovato morto in casa.

A dare l’allarme gli inquilini della palazzina dove l’anziano viveva da solo. Erano giorni che l’uomo non si vedeva, mentre si udiva l'audio di un televisore provenire dal suo appartamento.

Sul posto gli agenti di polizia, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 della Misericordia. Una volta entrati all’interno dell’abitazione, l’uomo è stato trovato riverso a terra con una ferita lacero contusa alla testa. Molto probabilmente l’anziano ha avuto un malore ed è caduto battendo il capo.

L'uomo non era sposato e l'unico parente, una sorella, vive a Roma.