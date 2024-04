A cura della Redazione

Gravissimo incidente stradale stanotte intorno alle 3,30 nei pressi dell’Auchan di Pompei.

Uno scooter con due giovani a bordo, che proseguiva in direzione di Castellammare di Stabia, si sarebbe scontrato con un tir. Il ragazzo, 28 anni stabiese, è morto sul colpo, mentre l’altra passeggera è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Sul posto le Forze dell'ordine per ricostruite la dinamica dell’incidente e un’ambulanza del 118 della Misericordia.

Al momento in cui scriviamo la strada dove è avvenuto il tragico incidente è ancora bloccata.