A cura della Redazione

Grave incidente stradale in corso Umberto I a Torre Annunziata, all’altezza della gelateria Sottozero.

Sono all’incirca le 23,30 quando un’auto con una coppia a bordo va a sbattere a tutta velocità contro altri veicoli in sosta su entrambi i lati della streda, poi si gira su ste stessa fermandosi con il muso rivolto nel senso opposto di marcia.

Il rumore dell’impatto è così forte che i residenti della zona pensano ad un boato prodotto da un ordigno. L’auto, una Volkswagen, risulta gravemente danneggiata con l’apertura di entrambi gli airbag. E per fortuna, data la tarda ora, non c’erano molte persone per strada.

Sul posto carabinieri e polizia ed un’ambulanza del 118. I due passeggeri a bordo vengono soccorsi e trasportati in ospedale. Al momento non si conoscono le loro condizioni.

La circolazione delle auto viene interrotta per oltre un'ora all'altezza di via dei Mille.