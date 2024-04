A cura della Redazione

Rompe la vetrata del negozio e si intrufola dentro per portare via il registratore di cassa. All’interno solo pochi spiccioli.

E’ accaduto durante la notte di qualche giorno fa a Torre Annunziata, in un negozio di abbigliamento di donna al corso Vittorio Emanuele III.

Il proprietario ha pubblicato un post su Facebook con poche ma significative parole: “Sei solo un poveretto… Un topo di fogna!”.

Infatti è stato più il danno procurato per la rottura della vetrata che il magro incasso trafugato (chi è tanto stupido da lasciare soldi in cassa alla chiusura del negozio?).

Il titolare dell’attività commerciale, però, non si è limitato solo a pubblicare il post con la foto della vetrata in frantumi, ma ha anche pubblicato alcuni frame delle immagini di videosorveglianza interna al negozio, dove si nota il ladro con un cappellino in testa intento a portare via la cassa.

Materiale utile per le forze dell’ordine per cercare di risalire all’autore del furto.