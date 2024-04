A cura della Redazione

Era quasi in auto quando i carabinieri lo hanno individuatoin un’auto di un’altra persona, parcheggiata in via Cimaglia, Torre del Greco.

Ciro Angelino, 63enne di Castello di Cisterna, non ha scelta. Deve abbandonare quella Fiat 500 X e tentare una fuga disperata.

Addosso mantiene le chiavi utilizzate per forzare il veicolo, tra le tante anche una sorta di passe-partout.

Il 63enne passa attraverso un condominio, poi prova a scavalcare un cancello.

E’ lì che i militari della sezione radiomobile corallina lo bloccano, attorno a loro decine di residenti affacciati ad assistere all’arresto.

Sequestrati gli “attrezzi da lavoro”, Angelino è stato arrestato per tentato furto aggravato. E’ ai domiciliari, in attesa di giudizio.