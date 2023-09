A cura della Redazione

Nessun danno a persone o cose. Il Comune di Napoli fa sapere che non ci sono state conseguenze rilevanti a seguito della socssa di terremoto che interessato nella notte (alle 3.35, magnitudo 4.2) l'area compresa tra Pozzuoli e Bagnoli).

"Poche chiamate al turno di guardia della Protezione Civile per richieste di verifiche in zona Coroglio, attualmente in corso, e caduta di calcinacci in via Eurialo", si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.

In corso verifiche da parte della task force della manutenzione scolastica presso gli edifici sedi di scuole comunali.