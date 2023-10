A cura della Redazione

Sono proseguite per tutta la notte le verifiche da parte dei tecnici del Comune di Napoli a seguito alle segnalazioni pervenute al turno di guardia della Protezione Civile dopo la scossa di terremoto delle 22:08 di ieri sera ai Campi Flegrei, con magnitudo 4.0. Il sisma è stato avvertito anche in molte zone di Napoli a ridosso con l'area puteolana, in particolare nei quartieri di Agnano, Fuorgrotta e Bagnoli.

Nessun danno rilevato dai sopralluoghi in via Catone, via Russolillo e via G. B. Marino. In via Augusto Righi (zona Agnano), sono state riscontrate criticità in un edificio composto da sei immobili: su diffida della Protezione Civile, per due è stata ordinata l’impraticabilità parziale, per due il monitoraggio e per altri due l’impraticabilità totale con sgombero dei due nuclei familiari residenti.

Dal sopralluogo effettuato allo stadio Maradona con l'assessore Cosenza, dove stasera è in programma la sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid, non sono emersi danni. Al momento ulteriori verifiche sono in corso al Rione Lauro.

A supportare il lavoro della Protezione Civile sono state attivate nella notte anche due associazioni di volontariato che operano nell’area Fuorigrotta-Bagnoli.

Monitoraggio attivato anche presso le scuole, in particolare quelle della IX e X Municipalità. Istituita dal Comune una task-force di tecnici.