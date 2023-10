A cura della Redazione

Sorpreso in strada dalla Polizia, avrebbe dovuto invece essere ai domiciliari. Viene così nuovamente arrestato.

Ieri sera, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo nel tentativo di non farsi raggiungere ed evitare così guai.

I poliziotti, invece, lo hanno prontamente fermato e controllato e, a seguito degli accertamenti esperiti, è emersa la ragione del tentativo di fuga. L'uomo, identificato per un 46enne originario della Tanzania, era sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Ora dovrà rispondere di evasione.