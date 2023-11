A cura della Redazione

Sono stati emessi dal Questore di Napoli, Maurizio Agricola, i DASPO nei confronti dei dieci ultras dell'Union Berlino arrestati ieri dalla Polizia di Stato per i gravi disordini che li hanno visti protagonisti nella notte antecedente alla gara di Champions League tra il Napoli e l'Union.

I provvedimenti, a carattere internazionale e della durata di cinque anni, riguardano 10 tifosi tedeschi tra i 21 e i 47 anni, che, nella serata di martedì, avevano messo a ferro e fuoco alcune vie del centro storico di Napoli, in particolare la zona di piazza Dante e via Monteoliveto, insieme a numerosissimi ultras tedeschi presenti per assistere al match. Scontri anche con la Polizia, verso la quale sono stati lanciati petardi, mazze, spranghe, con alcuni agenti rimasti feriti. Tutti sono accusati di devastazione.

Una vera e propria guerriglia urbana, dunque, che ricalca quanto già avvenuto lo scorso marzo, quando in quella circostanza a creare il caos furono i supporters dell?Eintracht Francoforte, anche loro in città per vedere la partita tra gli azzurri, all'epoca allenati da Spalletti, e la formazione tedesca.