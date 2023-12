A cura della Redazione

l Questore di Napoli ha adottato due provvedimenti, istruiti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della durata di uno e cinque anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani, tra i 25 e i 44 anni, che, prima dell’incontro di calcio di Champions League Napoli – Union Berlino presso lo stadio “Maradona” dello scorso 8 novembre, erano stati denunciati per possesso di artifizi in occasione di manifestazioni sportive; in particolare, uno di essi era stato sorpreso con un fumogeno, mentre l’altro in possesso di 3 torce pirotecniche occultate sotto il giubbotto.

Altri due provvedimenti, della durata di un anno, sono stati irrogati nei confronti di altrettante persone di 26 e 41 anni che, lo scorso 12 ottobre 2022, erano stati indagati per rissa.