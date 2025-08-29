A cura della Redazione

“Dovete abbattere prima me”. Con queste parole Carmine Attanasio, consigliere comunale emerito e più volte presidente della Commissione Ambiente, ha annunciato la sua protesta contro la decisione dell’Amministrazione di abbattere un pino secolare al Vomero.

Dalle prime ore di questa mattina Attanasio presidia l’albero, ritenendo ingiustificato l’intervento: “Si è deciso di abbatterlo anche se non ha criticità particolari – spiega – e lo si fa in un giorno di allerta meteo, senza neppure chiudere le strade, con evidente pericolo per tutti”.

Il consigliere ha ribadito la valenza storica e identitaria dell’albero: “Sono qui a difendere non solo il verde pubblico, ma la sopravvivenza di un albero che è parte della nostra storia e della nostra identità”.