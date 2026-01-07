A cura della Redazione

Oltre 5 milioni di euro in contanti non dichiarati sono stati intercettati nel corso del 2025 all’aeroporto di Napoli Capodichino grazie alle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti condotte dai finanzieri della Compagnia di Capodichino e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 1° S.O.T. Napoli Capodichino.

Le operazioni hanno portato all’applicazione di sanzioni e sequestri per oltre 220mila euro, coinvolgendo più di 200 passeggeri in transito nello scalo partenopeo. I risultati ottenuti sono frutto di un’accurata analisi dei flussi e dei profili di rischio, affiancata da una consolidata attività di osservazione dei comportamenti dei viaggiatori, sviluppata congiuntamente da ADM e Guardia di Finanza.

Le indagini hanno consentito di individuare le rotte maggiormente utilizzate per la movimentazione illecita di denaro, in particolare i voli in arrivo e in partenza verso il Medio Oriente e il Nord Africa, nonché le principali tecniche di occultamento adottate per eludere i controlli doganali. Il denaro è stato rinvenuto soprattutto nei bagagli a mano o occultato addosso ai passeggeri.

Determinante, nell’ambito delle operazioni, il contributo delle unità cinofile specializzate nella ricerca di valuta, i cosiddetti cash dog, impiegati nei controlli in area aeroportuale.

All’attività di contrasto ai flussi finanziari illeciti si è affiancata anche un’efficace azione contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri e il traffico di stupefacenti, che ha consentito di sequestrare complessivamente oltre 150 chilogrammi di tabacchi di contrabbando e circa 90 chilogrammi di sostanze stupefacenti in transito.

Le operazioni confermano l’elevato livello di attenzione delle forze di controllo nel presidio dello scalo di Capodichino, nodo strategico per il contrasto ai traffici illegali nazionali e internazionali.