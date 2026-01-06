A cura della Redazione

Una giornata speciale quella vissuta dai piccoli pazienti ricoverati presso l’Ospedale Pausilipon, Polo oncologico pediatrico dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, che hanno ricevuto ieri la visita di una rappresentanza di calciatori della SSC Napoli in occasione della festività dell’Epifania.

Giovanni Di Lorenzo, Alessandro Buongiorno e Sam Beukema, al termine dell’allenamento di ieri, hanno trascorso del tempo con i bambini e le loro famiglie, portando doni, sorrisi e un momento di spensieratezza capace di alleggerire, anche solo per qualche ora, il percorso di cura dei piccoli degenti. Un gesto di grande valore umano che conferma l’attenzione del Calcio Napoli verso il territorio e, in particolare, verso i più fragili.

L’iniziativa non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un più ampio programma di attività condivise tra la SSC Napoli, l’Ospedale Santobono Pausilipon e la Fondazione Santobono Pausilipon, reso possibile grazie a una convenzione recentemente sottoscritta tra la società sportiva e la Fondazione stessa.

L’accordo prevede una serie di azioni di charity e fundraising, oltre a iniziative dedicate ai bambini ricoverati, tra cui la possibilità di assistere alle partite della loro squadra del cuore allo Stadio Maradona.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon, Rodolfo Conenna: “Accogliere i calciatori del Napoli in ospedale significa regalare ai nostri piccoli pazienti e alle famiglie un momento di spensieratezza e di allegria. Grazie alla società SSC Napoli per aver scelto di costruire con noi un percorso a sostegno del nostro ospedale. Una collaborazione che va oltre il gesto simbolico e che rappresenta un importante investimento in termini di vicinanza e responsabilità sociale”, ha dichiarato.

“Questa giornata rappresenta perfettamente il senso della collaborazione che abbiamo voluto costruire con la SSC Napoli”, hanno spiegato Flavia Matrisciano e Giovanni Siola, direttrice e presidente della Fondazione Santobono Pausilipon. “Il nostro obiettivo - hanno poi aggiunto - è creare un percorso strutturato di solidarietà che unisca sport, salute e speranza. Vedere la felicità negli occhi dei bambini è la conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.

“Questa iniziativa nasce dalla volontà di costruire un rapporto stabile e concreto con il Santobono Pausilipon. Non si tratta di un gesto occasionale, ma dell’inizio di un percorso condiviso che mette al centro i bambini e le loro famiglie, con l’obiettivo di offrire momenti di serenità e partecipazione anche attraverso il calcio” dice Tommaso Bianchini, Direttore Generale – Area Business di SSC Napoli.

La visita per l’Epifania è solo la prima di ulteriori iniziative che proseguiranno nei prossimi mesi con un solo obiettivo comune: regalare sorrisi, sostegno concreto e nuove opportunità ai bambini ricoverati e alle loro famiglie.