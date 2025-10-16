Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 20.30, il teatro Cilea di Napoli ospiterà “In scena per la ricerca”, una serata di musica, solidarietà e speranza per sostenere la ricerca in onco-ematologia pediatrica.
Sul palco si esibiranno la Fanfara dei Carabinieri, gli artisti del programma RaiPlay “Cioè”, Lello Arena, Gino Rivieccio e Maria Bolignano.
L’evento, organizzato dall’Arma dei Carabinieri, con il patrocinio dell’AORN Santobono Pausilipon e della Fondazione "Santobono Pausilipon", alternerà momenti di musica, comicità e riflessione.
L’ingresso è gratuito ma è richiesta la prenotazione del posto, disponibile al link (CLICCA QUI) a partire dalle ore 17 di oggi.
Napoli - "In scena per la ricerca", artisti e Carabinieri per una serata di musica e solidarietà
Sostegno alla ricerca in oncoematologia pediatrica del Santobono Pausilipon
