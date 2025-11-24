A cura della Redazione

La Polizia di Stato ha sottoposto a fermo un 42enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato di rapina aggravata continuata e tentata rapina. Il provvedimento è scattato nel pomeriggio di venerdì al termine di un’attività investigativa che ha ricostruito tre colpi e un quarto tentato, tutti avvenuti a Napoli nell’arco di pochi giorni.

Il primo episodio risale al 20 novembre, quando l’uomo sarebbe entrato in un CAF di via Aquila. Dopo aver aggredito con violenza la titolare, si sarebbe impossessato di 20 euro, di un anello e del telefono cellulare della vittima.

Nella stessa giornata sarebbe avvenuto il secondo episodio, in un hotel di piazza Garibaldi. Qui l’indagato avrebbe minacciato con un coltello due addetti alla reception, impossessandosi di 400 euro e di un telefono cellulare.

Il terzo intervento risale invece alla mattina di venerdì, in un hotel di via Torino, dove il 42enne avrebbe sottratto 50 euro dalla cassa, dopo aver minacciato la receptionist con un coccio di bottiglia e averla poi aggredita con calci e pugni.

Il quarto episodio, questa volta tentato, è avvenuto sempre nella mattinata di venerdì in una tabaccheria di vico Gabella. L’indagato, entrato con l’intenzione di appropriarsi del denaro, avrebbe minacciato la titolare, venendo però messo in fuga dal marito della donna.

Le indagini della Polizia sono state rapide: grazie alle descrizioni delle vittime, alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e ad ulteriori riscontri info-investigativi, gli agenti sono riusciti a individuare il presunto autore, rintracciandolo poco dopo l’ultimo episodio in piazza Sant’Egidio. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

