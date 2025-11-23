A cura della Redazione

Fermato il presunto assassino di un giovane 19enne avvenuta ieri. Si tratta di un giovane napoletano di 15 anni accusato di omicidio aggravato e porto e detenzione illegali di arma da fuoco.

La vittima era stata colpita da un colpo di pistola alla fronte, sabato 22 novembre. Alcuni amici avevano accompagnato d'urgenza all'ospedale il giovane, che era apparso subito in condizioni disperate. I testimoni avevano raccontato che si trovavano a bordo di un'auto, una Panda, in via Generale Francesco Pinto, zona dell'Arenaccia, quando hanno sentito un forte rumore e si sono accorti che il loro amico era stato colpito alla testa.

Le indagini condotte dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Napoli, coordinate inizialmente dalla Procura - Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e poi dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli, hanno consentito di raccogliere elementi di prova, delineando un grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato in relazione all’omicidio di un ragazzo di 19 anni.

Il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare e pertanto verrà posto al vaglio del Giudice per la convalida. La persona sottoposta alle indagini è da ritenere presunta innocente fino a sentenza definitiva.