A cura della Redazione

Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Barra e del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, su segnalazione al 112, sono intervenuti a via Principe di Napoli (quartiere Ponticelli) insieme ai vigili del fuoco per un incendio di vaste proporzioni in atto presso un capannone denominato “Martinelli”, adibito a deposito di ricambi auto.

Una coltre di fumo nero e acre ha invaso tutto il quartiere. Il Comune di Napoli ha invitato la cittadinanza "a chiudere immediatamente tutte le finestre e le porte per limitare l'esposizione al fumo e ai potenziali inquinanti derivanti dall'incendio".