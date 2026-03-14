Le sezioni dell’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Napoli scendono in campo per la campagna referendaria in vista del referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo.
Domenica 15 marzo le sezioni cittadine dell’ANPI si ritroveranno simbolicamente al Vomero per sostenere la mobilitazione in difesa della Costituzione nata dalla lotta di liberazione dal nazifascismo.
Difesa della Costituzione e dello stato di diritto
Secondo l’ANPI, il momento storico rende necessario un forte impegno civile per tutelare i principi fondamentali dello Stato di diritto e l’autonomia della magistratura.
L’iniziativa si inserisce inoltre nella ricorrenza dell’80° anniversario del referendum istituzionale del 1946, che sancì il diritto di voto alle donne, la nascita della Repubblica e l’elezione dell’Assemblea Costituente, passaggi fondamentali nella costruzione dell’ordinamento democratico italiano.
Per questo motivo le sezioni dell’associazione promuoveranno attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, invitandoli a partecipare al voto e sostenendo le ragioni del No alla riforma della giustizia.
Volantinaggi e iniziative nei quartieri
Nel corso dell’ultima settimana di campagna referendaria proseguiranno volantinaggi, banchetti informativi e incontri con i cittadini nei quartieri della città e nei comuni dell’area metropolitana.
Una nuova mobilitazione è già prevista per giovedì 19 marzo dalle 10 alle 13 in Piazza San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta, dove le sezioni ANPI di Napoli promuoveranno un’iniziativa unitaria per invitare gli elettori a votare No al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo.