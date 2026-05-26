Napoli, dodicenne ferito con due coltellate al polmone sinistro: indagato il padre

A cura della Redazione

Un 12enne è stato ferito con due coltellate al polmone sinistro. Il grave epsodio sarebbe accaduto a Napoli, in via Vergini, nella sua abitazione.

Non si esclude che le coltellate siano state inferte dal padre. Quest’ultimo avrebbe poi tentato di togliersi la vita colpendosi con il coltello alla gola e al volto.

Ferita anche la madre alla mano. L’uomo avrebbe aggredito anche un’infermiera del 118.

Padre e Figlio sono ricoverati al Pellegrini in prognosi riservata. Il padre del ragazzino, 35enne, è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall’uso di un’arma e lesioni a esercente la professione sanitaria.