Napoli, 45enne arrestato dalla polizia per truffa del carburante

Si fingeva benzinaio e sottraeva carburante agli automobilisti. Un 45enne arrestato dalla polizia a Gianturco.

Pubblicità

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti presso un distributore di carburanti in via Reggia di Portici, nella zona di Gianturco, a seguito di segnalazioni relative ad un soggetto che, anziché rifornire i veicoli, truffando i conducenti, versava il carburante in alcune taniche ben occultate. Pertanto, durante un intervento mirato nei pressi dell’impianto, i poliziotti hanno potuto tutta la dinamica della truffa.

Il conducente, dopo essere sceso dal veicolo, si è diretto verso la colonnina per il pagamento con carte bancarie e, dopo aver autorizzato la transazione, è rientrato nell’auto, in attesa del rifornimento ad opera proprio del 45enne, fingendosi come benzinaio.

Pubblicità

Pubblicità

A quel punto, il soggetto in questione ha iniziato il rifornimento e, dopo aver raggiunto l’importo richiesto dal cliente, ha simulato di riporre la pistola erogatrice nella colonnina, attendendo che l’automobilista si allontanasse.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

In quei frangenti, i polizotti hanno notato che l’uomo, dopo aver preso alcune taniche da un contenitore per rifiuti, ha iniziato a riempirle con il carburante ancora prelevabile a seguito dell’operazione di rifornimento effettuata dal conducente che si era appena allontanato.

Gli agenti, prontamente intervenuti, hanno bloccato il soggetto in questione, non senza difficoltà, accertando che l’ignaro automobilista aveva effettuato un rifornimento per un importo ammontante a soli 20 euro, mentre il finto benzinaio aveva riempito le taniche di carburante prelevando ulteriori 82 euro dalla carta di credito utilizzata per la transazione.

Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato.