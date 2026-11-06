Napoli celebra Giacomo Rizzo: al Teatro Cilea il premio «Eccellenza alla Carriera»

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Una vita vissuta sul palcoscenico, una carriera che attraversa generazioni e una straordinaria fedeltà all'arte della recitazione. Napoli rende omaggio a Giacomo Rizzo, uno dei suoi interpreti più autentici con il prestigioso riconoscimento «Eccellenza alla Carriera». Al teatro Cilea, una serata di celebrazione e riconoscenza, nella quale gli applausi hanno assunto il significato più autentico: quello di un affetto maturato negli anni, alimentato dalla stima e dalla memoria di generazioni di spettatori. Al grande interprete è stato conferito un tributo che intende sottolineare il valore di un percorso artistico lungo e significativo, profondamente legato alla tradizione teatrale napoletana e alla storia dello spettacolo italiano.

La motivazione del riconoscimento alla carriera

Particolarmente significativa la motivazione che accompagna il riconoscimento: «Erede e custode della più nobile e verace tradizione teatrale. Per aver regalato a generazioni di spettatori emozioni indimenticabili, attraversando i decenni con un talento versatile e inesauribile. A un artista puro che, con la sua voce e il suo volto, ha scritto pagine indelebili della storia dello spettacolo italiano».Parole che restituiscono con efficacia il senso di un omaggio che va ben oltre la celebrazione di un anniversario. Riconoscono, infatti, in Giacomo Rizzo un interprete capace di custodire e rinnovare un linguaggio artistico che appartiene alla memoria collettiva di Napoli.

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Il teatro come vocazione, Napoli come identita

Il teatro napoletano non è soltanto una tradizione: è un universo culturale, un modo di osservare la realtà, di raccontare l'esistenza, di attraversare con ironia e sensibilità le contraddizioni dell'uomo. È una lingua fatta di gesti, silenzi, espressioni, ritmo e sentimento. Una lingua che non si impara soltanto, ma che si respira e si porta dentro. In questo orizzonte si colloca il percorso di Giacomo Rizzo, artista che ha legato il proprio nome a una concezione dello spettacolo nella quale il palcoscenico diventa luogo privilegiato di incontro tra interprete e spettatore. La sua lunga esperienza professionale testimonia il valore di un mestiere che richiede dedizione, disciplina, sensibilità e una capacità sempre rinnovata di entrare in relazione con il pubblico. Perché il teatro, nella sua essenza più autentica, vive proprio di questo: della presenza, dell'immediatezza, di quell'emozione irripetibile che nasce ogni sera davanti a una platea. E se il tempo trasforma le mode, i linguaggi e le abitudini dello spettacolo, rimane intatta la forza degli artisti capaci di attraversare le stagioni senza perdere il legame con le proprie radici.

Ottant'anni di arte e un patrimonio culturale condiviso

Ottant'anni trascorsi nell'arte rappresentano una misura che difficilmente può essere racchiusa in una semplice successione di date. Dietro un simile traguardo si riconoscono il lavoro quotidiano, la passione, le trasformazioni del mondo dello spettacolo e il rapporto costruito, nel corso dei decenni, con un pubblico sempre diverso eppure unito dalla stessa emozione. Non si è trattato, dunque, soltanto di ricordare una carriera longeva, ma di riconoscere il valore di un'intera stagione culturale. Quella in cui il teatro era, e continua a essere, uno specchio della società, un luogo in cui la comicità incontra la riflessione, la tradizione dialoga con il presente e le storie individuali diventano patrimonio condiviso.