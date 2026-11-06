Napoli, usura ed estorsioni ai Quartieri Spagnoli: tre arresti

Le indagini hanno portato alla luce un presunto giro di prestiti a interessi usurari, con minacce e violenze per ottenere la restituzione delle somme

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Tre persone sono state arrestate a Napoli nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica su presunti episodi di usura ed estorsione aggravati dal metodo mafioso, che sarebbero stati commessi evocando la forza intimidatrice del clan Mariano, organizzazione camorristica attiva nei Quartieri Spagnoli.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dallo SCO, dalla SISCO di Napoli e dal Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.) della Polizia Penitenziaria.

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I tre indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, usura ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso.

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Prestiti a tassi usurari a persone in difficoltà economiche

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli indagati avrebbero concesso prestiti di denaro di diverso importo a persone in evidenti difficoltà economiche, applicando tassi di interesse usurari.

Le singole operazioni sarebbero state annotate su una sorta di libro mastro, utilizzato per registrare le somme prestate.

Minacce e violenze per ottenere la restituzione del denaro

Per ottenere la restituzione delle somme, gli indagati avrebbero fatto ricorso anche ad atti di violenza e minacce nei confronti di una vittima e dei suoi prossimi congiunti. Nel corso delle perquisizioni sono stati inoltre rinvenuti orologi di lusso e ingenti somme di denaro.