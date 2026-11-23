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Napoli onora la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne con la cultura: I Musei Nazionali del Vomero prevedono l’ingresso gratuito, mercoledì 25 novembre.

Per rafforzare il valore dell’iniziativa, è previsto un percorso articolato in tre visite guidate, a cui le donne avranno libero accesso. L’itinerario si presenta come un’occasione di conoscenza e riflessione sul tema dei diritti, della libertà e del riconoscimento della presenza femminile nella società.

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Sarà possibile, inoltre, partecipare anche ai singoli appuntamenti, con un numero massimo di 25 visitatori ad incontro.

Il programma prevede, come prima tappa, Villa Floridiana che, alle ore 10:30 ospiterà la visita guidata “Fragile come porcellana - Lucia, non Regina”. Attraverso la storia di Lucia Migliaccio e della Villa a lei dedicata, si affronterà il tema della fragilità femminile, approfondendo le caratteristiche delle porcellane custodite nel museo Duca di Martina. Al termine del percorso, i partecipanti saranno invitati ad esprimere le proprie considerazioni, scrivendole su biglietti.

Si prosegue alle ore 11:30 a Castel Sant’Elmo con “Storie di donne fra arte e rivoluzione”. La visita guidata riflette sul ruolo delle donne nella storia, nella cultura e nell’arte, attraverso le vicende di alcune protagoniste partenopee. Verrà, inoltre, illustrato il ruolo della fortezza cinquecentesca durante la Rivoluzione Napoletana del 1799, con un focus su due figure emblematiche dell’epoca, Luigia Sanfelice ed Eleonora Pimentel Fonseca. Le spiegazioni della guida si estenderanno al museo Novecento Napoletano, raccontando le artiste che, attraverso le loro opere, hanno contribuito a ridefinire il ruolo delle donne nel panorama culturale e artistico del secolo scorso.

L’appuntamento finale sarà alle ore 12:30 presso la Certosa di San Martino, con “Donna se’ tanto grande e tanto vali”, una visita alla Chiesa della Certosa con una panoramica sull’iconografia femminile delle Sacre Scritture. Sarà proposta, inoltre, una lettura del messaggio originario della cultura cristiana, restituendo piena dignità e libertà alla donna, veicolo di grazia e protagonista della storia della salvezza.

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Simbolo del ricordo delle vittime di violenza sono le panchine rosse installate nel Giardino delle donne della Certosa di San Martino e all’ingresso di Castel Sant’Elmo. La prima, costruita nel 2021, è dedicata ad Ornella Pinto, vittima di femminicidio e figlia di Giuseppe, dipendente del museo.

“Anche nel Parco della Floridiana, luogo di passeggiate di meditazione, installeremo una panchina rossa – ha dichiarato la direttrice Almerinda Padricelli - in modo che in tutti i tre siti dei Musei del Vomero sia presente un ricordo della violenza, non solo fisica, ma anche psicologica, economica e verbale di cui sono vittime tutti i giorni un numero inimmaginabile di donne”.

Napoli sceglie l’istruzione come mezzo per arrivare non solo al cuore, ma anche alla mente dei visitatori: sono, infatti, la cultura e la conoscenza a renderci liberi e in grado di costruire una realtà migliore, all’insegna della parità e della consapevolezza.