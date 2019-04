A cura della Redazione

Il Consiglio comunale approva le nuove tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2019.

Come abbiamo già spiegato in un articolo precedente, quest’anno per le utenze domestiche la tassa sarà più “leggera” rispetto all’anno scorso, con una diminuzione che parte dal 20 per cento per le famiglie con un solo componente fino ad arrivare a poco meno del 3 per cento per quelle composte da cinque componenti. Per le famiglie con 6 componenti in su, ci sarà un graduale aumento, fino a toccare la percentuale del 16 per cento per quelle con 12 componenti.

Ma cosa accadrà per le attività commerciali, artigiane, imprenditoriali e per gli studi professionali?

Diciamo subito che rispetto al 2018 la tassa quest'anno resta quasi invariata, ad eccezione della categoria "banchi di mercato dei generi alimentari", per la quale la Tari subisce un congruo aumento, passando dai 49 euro a metro quadrato del 2018 a 81 euro a mq per il 2019. Oppure, ma di segno opposto, della categoria “mense, birrerie, hamburgherie, ecc.”, per la quale la tassa diminuisce di 15 euro a metro quadrato, passando da 77 euro dell’anno scorso a 62 euro di quest’anno.

Usufruiranno, inoltre, di piccoli ribassi della tassa bar, caffè, pasticcerie, supermercati, panifici, uffici, agenzie e studi professionali; mentre la tassa aumenterà di qualche euro a mq per i negozi di ortofrutta e pescheria.

In totale vengono tassate 2.152 attività, appena due in più rispetto a quelle dell’anno scorso (2.150).

Soddisfatta l’assessora al Bilancio Emanuela Cirillo, la quale sottolinea come in una fase di criticità delle finanze comunali il comune di Torre Annunziata è riuscito ad abbassare la tassa per le famiglie torresi e a non aumentarla per le attività commerciali. "Anzi - afferma - per alcune di esse c'è stata pure una diminuzione. Evidenzio come il nostro Comune sia stato uno dei pochi del comprensorio che ha abbassato le tariffe".

Estremamente critica l’opposizione, secondo la quale ancora una volta il debito maturato nei confronti dell’ex società Oplonti Multiservizi verrà pagato dagli incolpevoli contribuenti torresi. Tutta l'opposizione presente in aula ha votato contro la delibera, mentre si sono astenuti i consiglieri Bruno Avitabi e Mauro Iovane.

