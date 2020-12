A cura della Redazione

Formalizzate le dimissioni dell'assessore Emanuela Cirillo. In carica dal 2017, le erano state affidate le deleghe a Bilancio, Pianificazione Economica, Patrimonio, Tributi e Grande Progetto Pompei.

«Ritengo che non sussistano più le condizioni di fiducia che sono alla base del conferimento dell’incarico – scrive Cirillo nella lettera di dimissioni indirizzata al Sindaco -. E’ dunque venuto a mancare uno dei principi indispensabili ai fini di poter esercitare le funzioni a me demandate».

Sulle dimissioni di Emanuela Cirillo interviene anche il sindaco Vincenzo Ascione: «Con grande dispiacere prendo atto della decisione assunta dall’ex assessore Cirillo, che in questi anni ha svolto il suo incarico al servizio della città con impegno, determinazione e risolutezza. La sua passione per la politica, le indiscutibili doti umane e competenze professionali, le hanno consentito di raggiungere traguardi importantissimi, soprattutto per ciò che riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune e dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Mi impegnerò affinché il lavoro da lei svolto non vada sprecato, e spero fortemente che le nostre strade possano nuovamente incrociarsi in futuro».