A cura della Redazione

Come anticipato con il nostro articolo "Il Circolo del Partito democratico torrese verso il commissariamento", è arrivato puntuale il comunicato della segreteria regionale del PD a firma del segretario Leo Annunziata.

Ecco il testo: "Il segretario regionale Leo Annunziata, d'intesa con il segretario metropolitano Marco Sarracino, ha nominato Paolo Persico quale commissario del Circolo del Partito Democratico di Torre Annunziata.

Tale decisione è stata assunta sulla base della necessità di assicurare una guida di garanzia evitando eccessive contrapposizioni, con l'obiettivo di ricostruire, in tempi brevi, le condizioni per un funzionamento pieno e condiviso degli organismi e di affrontare la delicata situazione che si è determinata in città''.

Da oggi, 31 dicembre, quindi, decadono tutti gli organismi interni del Circolo PD di Torre Annunziata (segreteria e direttivo) e la gestione ordinaria del partito viene affidata al commissario Paolo Persico.