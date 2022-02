A cura della Redazione

Nella giornata di oggi si è chiusa ufficialmente, con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale, il mandato del sindaco Vincenzo Ascione.

Diciotto consiglieri comunali (ultime in ordine cronologico quelle di Ciro Alfieri e Raffaele Izzo) su ventiquattro hanno presentato le loro dimissioni facendo venir meno il numero minimo di otto rappresentanti, indispensabile per poter proseguire almeno fino alla scadenza dei 20 giorni dalle dimissioni del primo cittadino, dopo la quale le stesse sarebbero divenute efficaci.

La nota è già stata inoltrata alla Prefettura di Napoli che entro la giornata di domani, venerdì 18 febbraio, invierà la Commissione straordinaria che provvederà alla gestione provvisoria dell'Ente fino alle prossime elezioni. Sempreché, nel frattempo, non ci sia un commissariamento per infiltrazioni e/o collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell’amministrazione comunale. A quel punto, il periodo di "reggenza" della Commissione prefettizia si protrarrebbe per 18 mesi, fino ad un massimo di 2 anni.