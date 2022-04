A cura della Redazione

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha firmato il decreto che convoca i comizi elettorali per le Amministrative del 12 giugno prossimo.

Nella provincia di Napoli, sono 14 i Comuni per i quali si dovranno eleggere i sindaci e i Consigli comunali.

Tra questi figura anche quello di Torre Annunziata, attualmente commissariato in ragione delle dimissioni di 17 consiglieri comunali. Al momento, dunque, in mancanza di ulteriori provvedimenti del Consiglio dei Ministri, che potrebbero portare allo scioglimento dell'Amministrazione comunale per infiltrazioni camorristiche ad esito dei risultati della Commisione di Accesso prefettizia - il che comporterebbe un prolungamento della permanenza della Commissione straordinaria alla guida dell'Ente per ulteriori 18/24 mesi -, gli elettori della città oplontina saranno chiamati alle urne domenica 12 giugno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per il 26 giugno.

Nell'area vesuviana, si voterà anche a Portici e Somma Vesuviana, in quella dei Monti Lattari, anche a Lettere, Pimonte e Casola di Napoli.