A cura della Redazione

Nell'incertezza che avvolge il futuro amministrativo della città di Torre Annunziata, attualmente commissariata, e nell'attesa delle decisioni su un eventuale (e probabile) scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Comune oplontino (circostanza che comporterebbe un allungamento della permanenza della Commissione alla guida del Comune), il commissario straordinario dell'Ente, Antonio D'Acunto, ha firmato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali del prossimo 12 giugno, quando si voterà (dalle ore 7 alle 23) per eleggere il sindaco e i consiglieri comunali. L'eventuale turno di ballottaggio ci sarà il 26 giugno.

Rese note anche le ubicazioni delle 52 sezioni elettorali, riportate in basso. L'unica novità è rappresentata dalla "migrazione" dei seggi n. 8, 10, 20, 30, 48 dal plesso di via Gambardella dell'Istituto Comprensivo "Alfieri" (attualmente indisponibile per lavori di manutenzione all'edificio) al Liceo Pitagora-Croce di via Tagliamonte.

Contestualmente, sono stati convocati i comizi anche per i 5 referendum abrogativi sulla Giustizia, sui quali gli elettori si eprimeranno sempre nella giornata del 12 giugno.