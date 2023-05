A cura della Redazione

Chiuse le urne nella prima giornata di votazioni per i ballottaggi delle Amministrative.

In provincia di Napoli erano tre i Comuni in cui gli elettori erano chiamati a scegliere tra i due candidati sindaci più votati al primo turno. Tra questi, Torre del Greco: per il centrosinistra Luigi Mennella, per il centrodestra Ciro Borriello.

L'affluenza nella città corallina è stata del 33,14%, a fronte del 43,37% di due settimane fa.

Nella provincia di Salerno, al ballottaggio anche Scafati, dove i votanti sono stati il 42,51% degli aventi diritto (53,17% al primo turno).

Domani i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle 15.