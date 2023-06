A cura della Redazione

Il dott. Giacomo Rocco Papaleo è stato niminato commissario.del partito Azione a Torre Annunziata. Ad affidargli l'incarico il segretario regionale campano Giuseppe Sommese.

La nomina di Papaleo è in linea con la volontà della formazione politica guidata da Carlo Calenda di radicarsi sull’intero territorio nazionale per dar forza al proprio progetto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Sarà compito del neo commissario cittadino predisporre quanto prima gli atti necessari allo svolgimento del 1° congresso della locale sezione del partito; congresso che eleggerà il segretario cittadino, a cui poi toccherà il compito di affrontare il nodo delle alleanze e del programma in vista delle prossime Amministrative.

«Ringrazio la dirigenza regionale di Azione per la nomina ricevuta - ha affermato Papaleo -.. L’intenzione è di far nascere anche a Torre Annunziata un partito chiaro nell’individuazione dei problemi e aperto a confrontarsi sulle proposte per risolverli. Un partito pronto a prendere decisioni, anche quelle più delicate e più scomode, e, quindi, ad amministrare la Città».