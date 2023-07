A cura della Redazione

Si è svolto nei giorni scorsi, presso Auditorium della Basilica Pontificia SS. Madonna della Neve di Torre Annunziata, l’incontro pubblico dal titolo “L’indifferenza non paga, adesso o mai più”, promosso dal “Patto Per Torre”.

I lavori sono stati condotti dal giornalista Pino Caiazzo. Dopo il caloroso saluto da parte di Monsignore Raffaele Russo, e l’introduzione del dottor Aldo Tolino, ha preso la parola Alfonso Quaranta che ha invitato i presenti, ma più in generale i cittadini torresi, ad essere parte attiva nel processo di emancipazione della città di Torre Annunziata.

“Il progetto che noi vogliamo attuare - ha affermato Quaranta - si rivolge a tutti, nessun escluso. Se si fa squadra si possono raggiungere obiettivi insperati per ritrovare quella vivibilità che manca da troppo tempo. Non dobbiamo più delegare ad altri il nostro destino per poi rammaricarcene successivamente. Se vogliamo che le cose finalmente cambino, occorre che ognuno di noi faccia la propria parte, rendendosi utile alla collettività”.

La discussione è poi proseguita con gli interventi dell’ingegnere Francesco Nastri, che ha dissertato sulle arcate borboniche, e dell’ingegnere Francesco Cipriano, che si è soffermato sulla riqualificazione urbana del territorio.

Al dibattito hanno partecipato anche i numerosi presenti con interventi ad hoc, stimolati dall’importanza dei temi trattati.