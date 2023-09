A cura della Redazione

In vista delle prossime elezioni comunali a Torre Annunziata, che molto probabilmente si terranno insieme a quelle Europee il 9 giugno 2024, partiti e forze politiche (liste civiche e associazioni politiche) incominciano ad organizzarsi per costruire le liste di candidati da presentare alla prossima competizione elettorale.

Dopo due anni di commissariamento del Comune per le note vicende che hanno investito la passata Amministrazione, si cercherà di tornare alla normalità e ridare alla città un governo di uomini e donne all’altezza delle difficili sfide da affrontare.

Il Partito Democratico, che nel frattempo ha rinnovato con l’ultimo congresso cittadino i propri organismi interni, già da qualche mese è al lavoro per elaborare una bozza di programma. E lunedì, 18 settembre scorso, nella sede del Pd, si è riunito il Comitato direttivo che ha approvato all’unanimità le linee programmatiche elaborate dall’apposita Commissione presieduta da Antonio Gagliardi, unitamente alla relazione del segretario Giuseppe Manto.

“Un programma moderno e attuale – spiega il segretario -, che mette al centro della discussione tematiche che vanno dallo sviluppo del turismo alla risorsa mare, dalla riqualificazione urbana alla tutela ambientale, dalle politiche giovanili al sostegno delle attività culturali. Non tralasciando il contrasto alla povertà educativa e proposte ed azioni per il settore dell’istruzione. Un programma che guarda alla concretezza e non a progetti faraonici, destinati a rimanere sogni nel cassetto”.

La fase successiva all'approvazione della bozza di programma

La bozza delle linee guida - redatta a metà luglio - dopo 2 mesi di confronto è giunta ad una prima stesura che sarà, tuttavia, oggetto di un ulteriore confronto con associazioni di categoria, sodalizi socioculturali e con le OO. SS..

Il documento consentirà, successivamente, di promuovere, di concerto con il Segretario metropolitano, Giuseppe Annunziata, un tavolo di confronto, aperto e unitario, con i possibili partner per la costruzione della coalizione di centrosinistra. Il calendario delle attività sarà definito con le formazioni politiche interessate alla discussione di merito e con il Segretario metropolitano del PD.

Nel corso dei lavori è stata definita anche la delegazione che parteciperà agli incontri.

Nell’approvare la relazione del segretario (già oggetto di una specifica riunione della Segreteria), la direzione cittadina ha fatto propria una impostazione politica generale caratterizzata da apertura e da assenza di pregiudiziali in riferimento alle eventuali strutture di governo ed ha definito in modo puntuale il quadro valoriale che dovrà caratterizzare il percorso e le scelte da compiere.

Nel dibattito sono emersi, inoltre, da parte di invitati permanenti all’organismo, sia accenti positivi, sia accenti critici. Il Presidente del Circolo Giampiero Nitrato Izzo, concludendo i lavori, ha manifestato la speranza e l’impegno a fare in modo che “anche sulle valutazioni diverse espresse, si possano ricercare ulteriori convergenze, nel quadro di quello spirito unitario che deve accompagnare i lavori del partito nei prossimi mesi”.