“La candidatura della professoressa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto non è ufficiale. La proposta la faremo al tavolo dell’interpartitico di stasera (lunedì 11 marzo, ndr)”.

E’ quanto ci ha dichiarato il senatore Orfeo Mazzella dopo l’indiscrezione pubblicata in anteprima dal nostro giornale ieri mattina.

“La nostra è stata una presentazione al gruppo territoriale del M5S - prosegue Mazzella -. Mi sento di dire che quella di presentare il candidato sindaco al proprio gruppo politico e poi alle altre forze politiche è una procedura corretta. Questi passaggi non sono di poco conto e esprimono una democrazia interna che tiene conto della voce degli attivisti”.

Già, perché stasera si riunirà il tavolo dell’interpartitico di centrosinistra a cui parteciperanno Pd, M5S, Azione, Campania Libera, Alleanza Democratica, Partito Socialista Italiano, PER, Popolari e Progressisti, e due liste civiche. In stand by, al momento, altre due forze politiche di centrosinistra: Progressisti e Democratici e + Europa.

Il senatore Mazzella ci tiene a fare una puntualizzazione. “Va detto che se il problema fosse il punto 4 delle condizioni da noi poste, ossia che il candidato sindaco non debba essere espressione del M5S, allora non sarebbe possibile alcun accordo. Ma questo è un punto che ritengo superato. Non credo, infatti, che oltre a PD e M5S esista una forza politica di sinistra che possa far valere il proprio peso politico al punto da impedire al M5S di assumersi la responsabilità di una scelta così importante e delicata.

ll M5S non si sottrae al confronto in questa fase come non lo ha fatto mai prima - conclude il senatore -. Vuole solo avanzare alla coalizione la proposta di una donna autorevole e di grande spessore culturale che ha avuto ampio consenso interno, e quindi crediamo possa essere un punto di forza per tutta la coalizione”.

Un interpartitico, quello di stasera, che sarà sicuramente interlocutorio, non fosse altro perché non è stato ancora approvato e condiviso il programma della coalizione, propedeutico per qualsiasi altra discussione. Certo, se il M5S pone come condizione sine qua non la propria candidatura a sindaco per far parte della coalizione, gli altri partiti prima o poi dovranno esprimersi al riguardo.

I segretari provinciali di PD e PER, in un recente incontro con il sen. Mazzella, e secondo quanto da quest’ultimo dichiarato, avrebbero dato il loro assenso ad un’ipotesi del genere. Ma lo faranno anche le altre forze politiche della coalizione?