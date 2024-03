A cura della Redazione

Verso le elezioni comunali dell’8-9 giugno 2024: nasce Alleanza straordinaria per Torre Annunziata.

Lunedì 11 marzo dodici forze politiche si sono date appuntamento, su input dell’ex city manager del Comune di Torre Annunziata Enzo Sica, per firmare il documento che sancisce la nascita della nuova coalizione “Alleanza straordinaria per Torre Annunziata”.

Vi fanno parte: Centro Comune, Insieme per la Campania, Fare Democratico, Obiettivo Futuro, Agorà, Oplonti per Torre, 3 C, Forza Torre, Prima T.A., Orgoglio e Dignità, Torre dei Valori, Insieme per Torre.

Dodici liste civiche, con più di una legata al centrodestra.

Sono stati designati portavoce Enzo Sica, Luciano Donadio e Antonio Musella. La coalizione si riunirà giovedì 14 marzo al fine di valutare le proposte di candidature a sindaco.