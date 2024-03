A cura della Redazione

L’interpartitico di lunedì 11 marzo, che ha visto la nascita della coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni comunali a Torre Annunziata, ma anche la rinuncia del M5S a far parte dell’alleanza, ha scatenato un vespaio di polemiche soprattutto dopo il comunicato dei 5 Stelle diramato all’indomani della riunione.

Il segretario regionale Giuseppe Irace (nella foto) di “PER le Persone e la Comunità” e il Circolo di Torre Annunziata hanno diramato un comunicato con il quale stigmatizzano il comportamento del M5S (mai menzionato nel comunicato), “che ha già deciso di camminare in solitaria per motivi tattici ed elettorali”.

Il Comunicato:

“PER Torre Annunziata sarà presente alle elezioni comunali di giugno.

Avremo una lista forte composta da donne e uomini, giovani e adulti, formatisi nell'associazionismo cittadino, quello che lavora tanto, aiuta davvero e parla poco.

Sino all'ultimo minuto utile lavoreremo per l'unità di una coalizione rinnovata che dia garanzie assolute su istanze etiche ineludibili, guidata da una personalità autorevole e credibile.

Ci stiamo impegnando con serietà. E serietà chiediamo a tutti i nostri interlocutori. Stigmatizziamo perciò le esternazioni e le ricostruzioni false e strumentali di chi probabilmente ha già deciso di camminare in solitaria per motivi tattici ed elettorali, solo perché la lista comunale deve essere un traino per le elezioni europee. Le garanzie che noi per primi e più credibilmente chiediamo si ottengono al tavolo dei negoziati. È lì che ciascuno trae le proprie conclusioni”.