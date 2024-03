A cura della Redazione

Ampia convergenza del Partito Democratico di Torre Annunziata sulla proposta di candidatura a sindaco del prof. Corrado Cuccurullo.

E quanto è scaturito dalla riunione di questa sera del Direttivo del Pd riunitosi presso la sede del Circolo “Raffaele Di Sarno” di corso Vittorio Emanuele III.

La proposta di candidatura era stata avanzata nell’ultimo interpartitico dal rappresentante del Partito Socialista Italiano e accolta favorevolmente da tutte le formazioni politiche della coalizione di centrosinistra. Tuttavia il segretario cittadino del PD Giuseppe Manto si era riservato di convocare al più presto il Direttivo di partito e deliberare sulla proposta.

Ed è proprio quanto è avvenuto nella serata di oggi, lunedì 25 marzo, alla presenza del segretario metropolitano Giuseppe Annunziata.

Dopo gli interventi del coordinatore cittadino e di alcuni componenti del Direttivo, ha preso la parola Annunziata.

«Sono molto soddisfatto dell’andamento dei lavori di questa sera - ha affermato il segretario metropolitano del PD di Napoli -. Ho notato una grande maturità e responsabilità da parte di tutti i dirigenti locali. Volendo usare una metafora, paragonerei la prossima competizione elettorale di Torre Annunziata ad una corsa di auto. Fino a poco tempo fa non sapevamo neppure se avremmo partecipato, adesso abbiamo un’auto competitiva con un eccellente pilota e grandi aspettative per la vittoria finale. Non potevo sperare in meglio».

Nell’ambito della riunione si è parlato anche della costituzione di un gruppo di lavoro per il coordinamento della campagna elettorale e la composizione della lista del Partito Democratico.