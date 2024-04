A cura della Redazione

Si spacca l’Alleanza straordinaria per Torre Annunziata e si costituisce la coalizione di centrodestra a Torre Annunziata, con Carmine Alfano candidato sindaco alle prossime elezioni dell’8-9 giugno.

Dopo vari tentativi da parte delle forze politiche dell’Alleanza di mantenere unita la coalizione, con il passo indietro dell’altro candidato Enzo Sica, alla fine lo strappo è stato inevitabile. Quattro liste civiche hanno preso le distanze dalla candidatura di Alfano (Centro Comune, Prima Torre Annunziata, Agorà, la quota dei Progressisti e Democratici nella lista 3C), che andrà alle elezioni sostenuto da 10 liste (ma quasi certamente qualche altra lista si tirerà fuori), tra le quali anche Fratelli d’Italia, che si presenterà alla competizione elettorale con il proprio simbolo.

Ci si chiede ora cosa faranno le 4 liste che sostenevano il candidato sindaco Enzo Sica. Rimarranno unite sotto il nome di Alleanza straordinario per Torre Annunziata (molto improbabile) oppure ognuna farà una propria scelta autonoma indirizzandosi verso l’una o l’altra coalizione di centrosinistra/centrodestra (soluzione più che probabile)?

Secondo noi il quadro che si presenta oggi, sabato 6 aprile 2024, in vista delle elezioni di giugno prossimo è chiaro, completo e, pensiamo, definitivo. Saranno quattro i candidati sindaco: Lucio D’Avino con la lista Oplonti Futura, Mariantonietta Zeppetella con il Movimento 5 Stelle, Corrado Cuccurullo con il centrosinistra, Carmine Alfano con il centrodestra. Con la sfida storica centrosinistra contro centrodestra, e gli outsiders M5S e Oplonti Futura.

ll comunicato del centrodestra

"Carmine Alfano candidato del centrodestra a Torre Annunziata.

In questi anni si sono consumate nella città di Torre Annunziata diverse esperienze amministrative legate alla stessa radice politica che hanno poi determinato un regime di scambi rimasto inalterato in molte sue componenti e che oggi ritenta entrando in relazione con quanti, testimoni del passato, continuano a proporsi per vivere di politica.

Liberamente quindi abbiamo condiviso lo spirito costruttivo di comporre una coalizione. Preoccupandoci di ridisegnare un nuovo assetto per il futuro governo della città che dia risposte giuste a partire da tutto ciò che la città rappresenta.

Pur in un contesto di difficoltà abbiamo determinato il vincolo con il quale devono amalgamarsi gli obiettivi senza alcun conflitto e abbiamo altresì favorito la giusta convergenza indispensabile per realizzare una diversa prospettiva futura, in quanto Torre Annunziata da troppi anni subisce danni creati da amministrazioni incapaci di difendere il territorio.

Per quanto riguarda il nostro impegno siamo mossi dall’ambizione di costruire una Torre Annunziata moderna e libera dalle figure grigie del passato e dai patti striscianti e sotterranei. Il progetto di rinascita e rilancio della nostra città viene consegnato alle forze di coalizione (che sostengono Carmine Alfano candidato) di seguito indicate:

Fare Democratico rappresentata da Ciro di Paola; Insieme per Torre Rappresentata da Luciano Donadio; Patto per Torre rappresentata da Alfonso Quaranta; Insieme per la Campania rappresentata da Antonio Mosiello; Obiettivo Futuro rappresentata da Marcello Vitiello; Torre dei Valori rappresentata da Raffaele De Stefano; Oplonti Torre rappresentata da Antonino Muto; Forza Torre rappresentata da Francesco Servillo Fratelli d’ Italia rappresentata da Pasquale Striano; Lista Civica 3 C Cultura, Civiltà e Cambiamento rappresentata da Mauro Iovane.

Ritenendo un valore prezioso ma non modificabile la nostra autonomia di giudizio e di azione conveniamo sul nome del Prof. Carmine Alfano. Quale guida della nostra coalizione e candidato Sindaco.

Di fronte ai contraccolpi, alla resistenza e alle manovre defatiganti di quanti vogliono ostacolare il rinnovamento e lo sbocco positivo della fase che si è aperta. Assicuriamo a tutti la consapevolezza che comprendiamo l’importanza della posta in gioco.

Siamo quindi convinti di intraprendere una grande e ambiziosa fase di ricostruzione. Certi che la politica è determinata da idee collettive, auspichiamo con fiducia che partiti, movimenti civici e coloro che vogliono condividere la nostra idea progettuale possano far parte della coalizione e sostenere Carmine Alfano candidato Sindaco".