A cura della Redazione

Carmine Alfano, candidato sindaco dell'Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata, si presenta alla città sabato pomeriggio, 13 aprile alle ore 17,30, a Villa Tiberiade. Il candidato illustrerà gli obiettivi della sua agenda e il programma che è stato scritto e condiviso con le forze civiche della coalizione che lo sosterrà in questa campagna elettorale in vista delle amministrative dell'8 e 9 giugno.

“Carmine Alfano porrà l'accento sulle criticità di Torre Annunziata - si legge nel comunicato - ma anche sui punti fondamentali della strategia di intervento che va attuata senza ulteriori ritardi per "ricostruire" il futuro della città, soprattutto dopo l'onta dello scioglimento del consiglio comunale, una responsabilità che pesa sulle spalle del Pd e dei suoi alleati”.

La conferenza stampa di domani sarà anche un momento di confronto tra il candidato, la società civile, i rappresentati delle associazioni e quelli dell'imprenditoria di Torre Annunziata che vorranno partecipate all'evento.

“L'Alleanza Straordinaria - conclude il comunicato - nasce per cambiare il corso della storia torrese e si pone l'obiettivo di riconnettere il tessuto di una comunità martoriata. Carmine Alfano, professore universitario e medico chirurgo, uomo nuovo per le istituzioni locali, si candida a guidare il prossimo governo cittadino con idee lungimiranti e concrete”.