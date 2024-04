A cura della Redazione

Nelle scorse settimane il Circolo di PER di Torre Annunziata ha svolto una serie di incontri molto partecipati che ha chiamato “laboratori programmatici” e nei quali ha voluto calare concretamente nella realtà della città quelli che sono i suoi temi fondanti: scuola, famiglia, inclusione, sanità, assistenza ai più deboli.

Ne è venuta fuori una base programmatica che PER vuole presentare al candidato sindaco, insieme a quella che è la sua “Carta dei Valori”, sulla base della quale ha indicato, fin dal primo momento, quelle che erano le sue condizioni per partecipare alla coalizione del centrosinistra.

Lunedì 15 aprile il Circolo alle ore 19,00 incontrerà il prof. Corrado Cuccurullo, presso Corte 77 2.0, una bella e sana realtà imprenditoriale operante in via Murat, in una zona bella quanto “complicata” della città.

“Sarà un momento di confronto, di dialogo, di condivisione di idee, aperto a tutti – si legge in una nota - al quale parteciperanno anche il segretario di PER, Giuseppe Irace, il presidente Nicola Campanile e l’assessore al Comune di Torre del Greco Mariateresa Sorrentino”.