A cura della Redazione

La rete politica PER si presenta a Torre Annunziata per la prima volta in una competizione amministrativa, alla presenza del segretario Giuseppe Irace e del Presidente Nicola Campanile e con tanta gente accorsa presso la splendida struttura di Corte 77.

Nelle scorse settimane la formazione politica ha tenuto dei veri e propri laboratori programmatici che sono stati molto partecipati dai sostenitori e simpatizzanti. In questi laboratori hanno provato a calare nella realtà di Torre Annunziata quelli che sono i temi che ritengono più importanti: famiglia, inclusione, scuola, sanità, assistenza ai più deboli. Ne sono venute fuori tante proposte che ieri sera sono state condivise con chi è intervenuto, alla presenza del candidato sindaco Corrado Cuccurullo.

«È stata l’occasione per presentare anche la nostra “Carta dei valori” – è stato affermato -, sulla base della quale abbiamo elaborato alcune condizioni, fin dal primo giorno, per la nostra presenza in coalizione, e sulle quali non abbasseremo la guardia. Siamo in presenza di uno snodo fondamentale per la nostra città e noi siamo pronti a fare la nostra parte. La presenza, ieri, di Mariateresa Sorrentino, assessore alla Scuola e alle politiche sociali di Torre del Greco, è per noi davvero importante: è la dimostrazione concreta che PER è già presente in molte amministrazioni locali e sta dimostrando che una politica “diversa” ma “vera” è possibile».