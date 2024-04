A cura della Redazione

Lucio D’Avino, il candidato sindaco di Torre Annunziata più giovane dei quattro sfidanti, ha presentato la lista Oplonti Futura che lo sosterrà alle elezioni comunali dell’8-9 giugno prossimi.

“Siamo diversi e innovativi anche nel far conoscere i candidati della nostra lista con largo anticipo rispetto all’ufficializzazione. Il più giovane ha appena 19 anni, ma non manca l’esperienza di una serie di professionisti animati dalla sfida per il rinnovamento totale dopo i disastri passati”, sostiene deciso D’Avino nell’incontro svoltosi ieri, giovedì 18 aprile, nella suggestiva cornice del Nettuno Lounge Beach di Torre Annunziata, oltremodo affollata.

All’iniziativa è stato presentato un programma con 12 punti specifici, tra i quali: mappatura ed eliminazione delle barriere architettoniche; riqualificazione del centro storico; approvazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale); riconversione in chiave green dell’illuminazione pubblica; sviluppo di portali per welfare e lavoro; videosorveglianza; ripristino della sosta a pagamento; aree dedicate agli amici a quattro zampe.

Lucio D’Avino ha poi sottolineato il coraggio di concorrere da soli alla competizione elettorale, nonostante i “corteggiamenti” ricevuti da più parti.

Inoltre D’Avino non ha risparmiato critiche agli schieramenti avversari, mettendo in luce contraddizioni e polemiche al loro interno.