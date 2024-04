A cura della Redazione

Questa sera, la candidata sindaca Mariantonietta Zeppetella Del Sesto e, per la prima volta a Torre Annunziata con così largo anticipo, tutti i ventiquattro consiglieri del Movimento 5 Stelle - che scenderanno in campo alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno - si sono presentati alle numerose persone intervenute alle Terme Vesuviane e a quanti hanno scelto di seguire la diretta streaming sui canali social del movimento.

Un incontro molto partecipato che ha visto snocciolare i punti fondamentali del programma pentastellato, elaborato da oltre sessanta attivisti, dopo aver raccolto negli anni le testimonianze, i suggerimenti e le proposte di centinaia di cittadini torresi, da Nord a Sud.

Ampliamento dell’offerta turistica e il rilancio delle piccole imprese locali; un ufficio comunale per intercettare e gestire i fondi per la riqualificazione urbana e la rigenerazione sociale; l’ammodernamento e la messa in sicurezza di tutte le scuole del territorio; politiche giovanili capaci di rispondere alle esigenze delle nuove generazioni; un Centro Civico per attività ricreative per strappare i ragazzi da contesti a rischio; migliorare l’offerta archeologica creando una rete tra i vari siti di interesse culturale. Sono solo alcuni dei punti del programma pentastellato che non tralascia la questione del potenziamento del porto, dell’eliminazione delle barriere architettoniche, della creazione di una comunità energetica e di strutture sportive comunali aperte a tutti.

“Una politica che guardi con gli occhi dell’inclusione per non lasciare indietro nessuno - afferma la candidata sindaca Zeppetella - che promuova, coinvolga e accolga tutti i cittadini di Torre perché chi viene eletto non deve comandare ma deve provvedere!”

Dopo la candidata sindaca a prendere la parola sono stati alcuni candidati consiglieri tra cui Daniela Flauto, Pina Valente, Marco Vetturino, Ernesto Pagano, Aniello Zeccato, Adele Manzo, Giusy Aquino, Salvatore Monaco e, infine, Salvatore De Rogatis.

Tutti hanno sottolineato di essere scesi in campo dopo anni di attivismo che li ha visti coinvolti in numerose battaglie per salvaguardare i diritti dei cittadini e del territorio oplontino: da quella contro la seconda foce del fiume Sarno a quella contro la creazione di nuove cisterne per idrocarburi, dalle battaglie per l’abbattimento delle barriere architettoniche a quella per la trasparenza amministrativa.

Ha chiuso la serata l’intervento del senatore pentastellato Orfeo Mazzella che ha sottolineato di come la lista dei candidati sia già al vaglio della Commissione Antimafia e che il “Patto di legalità”, rifiutato dagli altri partiti politici, il Movimento 5 Stelle lo ha sottoscritto con tutti i cittadini, candidando persone “pulite”, mai scese in politica e pronte solo a fare gli interessi della città e dei suoi abitanti con serietà e professionalità.

“Per trasformare la città ognuno di noi deve fare la sua parte e per cambiare il volto della città è necessario entrare nella macchina comunale con altre persone, con facce nuove e non con le stesse persone delle scorse consiliature. Non è più tollerabile una cosa simile. Dobbiamo scegliere il cambiamento, proteggere la nostra libertà di voto, ritrovare la dignità - commenta Mazzella - Per il mio sindaco, per la mia giunta, per la mia città sono pronto ad aprire le porte di qualsiasi Ministero. Noi vogliamo vincere per cambiare la città!”