A cura della Redazione

In occasione delle elezioni comunali a Torre Annunziata dell’8-9 giugno 2024, torresette.news lancia un sondaggio sulle preferenze dei cittadini torresi in merito ai 4 candidati sindaco: Carmine Alfano, Corrado Cuccurullo, Lucio D’Avino, Mariantonietta Zeppetella.

Facciamo una doverosa premessa. Tale sondaggio non ha alcun valore scientifico, non rappresenta un campione omogeneo della popolazione oplontina e né può essere anticipatore del risultato delle urne di giugno prossimo. Delineerà solo la tendenza dei lettori del nostro giornale sulle preferenze dei singoli candidati a sindaco della città.

Il nostro sondaggio partirà il 30 aprile e terminerà il 23 maggio. Il risultato finale non sarà espresso in termini numerici, bensì in termini percentuali.

Buon voto.