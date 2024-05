A cura della Redazione

Inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Corrado Cuccurullo, in occasione delle prossime elezioni comunali di Torre Annunziata che si terranno l’8-9 giugno prossimi.

Ieri sera, martedì 30 aprile, un centinaio di persone hanno presenziato all’apertura della sede del comitato elettorale del prof. Cuccurullo, al corso Vittorio Emanuele III (di fronte piazza Cesaro). Presenti i rappresentanti di tutte le forze politiche della coalizione, ma anche simpatizzanti del centrosinistra e semplici cittadini.

Il candidato sindaco ha preso la parola ringraziando i presenti e soffermandosi su alcuni punti del suo programma elettorale.

Tra i partecipanti il vicepresidente della Regione Campania Loredana Raia (PD), il consigliere regionale Massimiliano Manfredi (PD), il responsabile metropolitano Pd degli enti locali Gaetano Bocchino.

Gli ultimi avvenimenti politici hanno visto un rimescolamento di carte all’interno dei due schieramenti di centrosinistra e centrodestra. Nel primo, oltre al Pd, Azione, Torre Libera, Area Socialista (in cui sono confluiti il PSI, Alleanza Democratica e socialisti storici), PER, Popolari per la Pace, si sono aggregate altre due liste civiche: Progressisti e Democratici e +Torre Annunziata-Europa Verde.

L’Alleanza Straordinaria invece si è avvalsa di una new entry: Italia Viva.