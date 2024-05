A cura della Redazione

Elezioni comunali a Torre Annunziata dell’8-9 giugno prossimi. Alle ore 12,00 di stamattina, sabato 11 maggio, è scaduto il termine per la presentazione delle candidature a sindaco e consigliere comunale.

Vi elenchiamo i candidati delle otto liste che appoggeranno il candidato sindaco Carmine Alfano. Nella coalizione sono presenti due partiti del centrodestra, Forza Italia e Fratelli d’Italia, quindi sarebbe naturale identificarla come centrodestra. Tuttavia i partiti che la compongono preferiscono autodefinirsi “Alleanza Straordinaria per Torre Annunziata”.

Qualche curiosità: sono nove gli ex amministratori che si candidano, a fronte di circa 200 candidati (il 4,5%). Nell’elencazione delle liste i loro nomi sono posti in grassetto. Sono: Pallonetto Antonio, ex consigliere (Fare Democratico); Imma Alfano, ex assessore, e Raffaele De Stefano, ex consigliere (Torre dei Valori); Michele Avitabile, ex consigliere, e Francesco Nella, ex consigliere (Italia Viva); Gennaro Di Paolo, ex consigliere (Fratelli d’Italia); Luigi Cirillo, ex consigliere e assessore, e Mauro Iovane, ex consigliere (Cultura Civiltà e Cambiamento); Bruno Orrico, ex assessore, e Raffaele Verdezza, ex consigliere (Forza Italia).

FARE DEMOCRATICO: Albano Carla - Arcella Consiglia - Ciano Maria - Coppola Annalisa - De Angelis Emiliana - Esposito Lorenzo - Forte Antonio - Galasso Raffaella - Gargiulo Martina - Garofalo Ylenia - Imperatore Giuseppe detto Peppe - Maresca Francesco - Monaco Salvatore - Nappo Helga - Pallonetto Antonio - Palumbo Maurizio - Pinto Veronica Vergine - Russo Martina - Scarpa Luigi - Sorrentino Alessandra - Stinga Giovanna detta Vanna - Tugnoli Irene - Vicidomini Mariarosaria - Vitale Pasquale

TORRE DEI VALORI: Angellotti Tiziana - Di Casola Maddalena - Longobardi Guglielmo - Alfano Imma - Giordano Francesca - Oliva Vincenzo - Orpellino Antonio - Chirullo Annunziata - Cirillo Massimo - Fiore Antonio - Venditti Maria - Di Maio Immacolata - De Stefano Raffaele - Somma Antonio - Piccolo Salvatore - Zimarra Salvatore - Lanzieri Marianna - Balzano Alberto - Della Ragione Michelina - Santonicola Barbara - Siano Felicia - Cascone Tiziana

ITALIA VIVA: Acunzo Francesca - Avitabile Michele - Cipriano Rossella - Coppola Anna - di Domenico Giuseppe - Di Vaio Alfredo - Flauto Aniello - Fusco Rosaria - Golia Francesca - Iorio Giuseppe - Marino Annunziata - Mercurio Patrizia - Muoio Andrea - Napoli Anna - Nella Francesco - Nespro Rosa - Rima Anna - Romano Francesca - Toscano Rosaria - Umidetti Vincenzo - Visone Mario

FRATELLI D’ITALIA: Di Paolo Gennaro - Adamo Cleto - Aiello Simona Fatima Cira - Alini Luca - Basso Katya - Borriello Antonietta - Borriello Francesco - Cirillo Maria - Corcione Dario - D’Alessandro Arturo - Esposito Raffaele - Fiorentino Francesco - Izzini Leopoldo - Izzo Michele - Landi Giovanni - Lanzetta Francesco - Malandrino Carmen - Mappa Antonio - Napoletano Aniello - Napoletano Maria Cira - Paduano Beatrice - Romito Antonio - Telese Filippo - Vitiello Simonetta

INSIEME PER TORRE: Montuoro Maria - Lanzillo Vincenzo - Caiazzo Carmine - Ingenito Valentina - Sorrentino Giuseppina - Cirillo Giuseppe - De Santis Vincenzo - Mazzacano Amedeo - Polimeno Maria - Pinto Francesca - Raimo Anna - Di Marzo Francesco - Riccio Carlo - Benincasa Gianfranco - Amitrano Salvatore - Ottobre Salvatore - Gallo Ivan - Balzano Fabio - Pepe Annantonia - Amitrano Rachele - Donadio Carmela - Palmieri Generoso

CULTURA CIVILTA’ E CAMBIAMENTO: Dota Immacolata detta Imma - Aurino Rosa - Balzano Ernesto - Ammendola Giuseppe detto Josef - Capaldo Michela - Cirillo Luigi - Cutrupi Paola - D’Angelo Gaetano - Del Sorbo Aniello - Di Leva Alessio - Di Lorenzo Daniela - Esposito Catella detta Parvo - Falanga Daniela - Favilla Martina - Frizzato Anniable - Gallo Anna - Immobile Maria - Lombardi Loddi Diletta detta Diletta - Paoletti Rosa - Paolillo Michelina - Russo Giuseppina detta Pina - Russo Salvatore - Salvatore Carmela - Iovane Mauro

ORGOGLIO E DIGNITA’ TORRESE: Borrelli Alberto - Benedetto Pasquale - Carotenuto Raffaelina detta Lellina - Cirillo Giuseppe - Chianese Marilena Antonietta - Cuomo Gerardo - Fazoletto Alessandro detto Alex - Fogliamanzillo Andrea detto Foglia - Gargano Angelo - Ippica Valentina - Langella Mariarosaria - Lombardi Antonio - Raimo Gianfranco - Napoli Antonio - Quaranta Anastasia detta Asia - Romanucci Roberta - Sammarco Assunta detta Susi - Scognamiglio Ernesta - Sessa Francesco - Sorrentino Alfonso - Tropea Francesco - Umidetti Tommaso - Vitagliano Matteo detto Matteo - Vitulano Gennaro

FORZA ITALIA: Orrico Bruno - Verdezza Raffaele - Amitrano Giuseppe - Balzano Carmela - Botta Martina - Di Donna Salvatore - Galasso Eugenio - Gambardella Francesco Maria - Gargiulo Enrico - Grillo Marilena - Izzo Mariarosaria Anna - Lettera Noemi - Manzo Paola - Nella Giuseppe - Orrico Ada detta Ada - Paduano Alessia - Pinto Cristian - Ranieri Emanuele Umberto - Roviello Carmen - Solimeno Maria Giovanna - Tessitore Nunzia - Vista Angelo - Toro Silvia - Borriello Antonio