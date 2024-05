A cura della Redazione

Elezioni comunali dell'8-9 giugno a Torre Annunziata. In seguito l'elenco dei candidati delle otto liste della coalizione di centrosinistra che sostiere la candidatura a sindaco di Corrado Cuccurullo.

Sono 181 candidati in totale di cui otto gli ex amministratori così distribuiti: Aniello Prete (Partito Democratico), Domenico De Vito, ex consigliere comunale, e Sofia Donnarumma, ex assessore (Progressisti e Democratici); Emanuela Cirillo, ex assessore (Azione); Davide Alfieri, ex consigliere (Torre Libera); Gerardo Salvi (+ Europa); Brunone Avitabile, ex consigliere, e Raffaella Celone, ex assessore (Area Socialista).

CANDIDATO SINDACO: CORRADO CUCCURULLO (Centrosinistra)

PARTITO DEMOCRATICO

Sorrentino Gaetana Cerrato, Sermino Carmela, Angeloni Mariagrazia, Bianco Giustina, Boccuto Maria Colomba, Caraviello Francesco Pio, Colletto Antonietta, Fiorillo Alessandro Alex, Giorgio Fabio, Iodice Silverio detto Verio, Lanzieri Mauro, Macera Maria detta Mariella, Manto Giuseppe, Maresca Rosaria, Monaco Anella detta Nella, Pirrò Michela, Prete Aniello, Ruggiero Gaetano, Russo Luigi, Scigliano Raffaele, Scolaro Roberto, Serpico Maria, Veropalumbo Luigi, Ginestra Rosalia

PROGRESSISTI E DEMOCRATICI

Amato Giuseppina, Giuliano Antonelli, Gerardo Bonifacio, Cannavacciuolo Giuseppe detto Pino, Casale Luisa, Cuccurullo Gianluca, De Vito Domenico, Donnarumma Sofia Felicia, Gallo Carmine, Garofalo Rita, Guida Immacolata, Immobile Lorenzo, Longobardi Giuseppe, Masullo ALfonso, Palomba Giuseppe, Prisco Felice, Petrillo Claudio, Rinaldi Anna, Scarpa Salvatore, Spagnuolo Pasquale, Varone Francesco, Vitiello Anna, Vitiello Annarita, Guarro Andrea

AZIONE

Cirillo Emanuela, Altuda Adelaide, Claudio Bergamasco, Cirillo Aniello, Cirillo Stefania, Contillo Gianpiero, De Rosa Salvatore, Esposito Dennis Bruno, Gallo Salvatore, Granata Emmanuela

Langella Gennaro, Manto Gaetano, Matrone Michele, Miele Roberta, Ostuni Antonio, Santacroce Gaia, Sicignano Nicola, Mauro Simona

TORRE LIBERA

Alfieri Davide, Acunzo Luisa, Alfano Raffaella, Aricò Federica, Avino Mario, Carlucci Generoso, Carpentieri Salvatore, Cecco Anna, Cirillo Denise, Falanga Liberata, Fiorenza Fabio, Gaito Salvatore, Gallinaro Annunziata, Grassi Marianeve, Longobardi Iolanda, Maresca Gennaro, Monaco Vincenzo, Oleandro Emilia, Oligo Angelo, Paduano Rosa, Salvatore Ugo, Sansone Clelia, Schettino Roberta, Valois Anna

+EUROPA

Andolfi Ivano, Bifulco Michela, Bucciero Fabio, Catapano Salvatore, Conte Roberto, Di Maio Maria Maria, Di Vincenzo Mary, Esposito Giuseppe, Esposito Michele, Fraschetta Antonio, Giglio Pasquale Daniele, Langella Stefania, Manzo Ferdinando, Nocerino Raffaella, Salvi Gerardo, Savino Grazia, Scarpa Salvatore, Solimeno Filomena, Vitiello Loredana, Carpentieri Pasquale

POPOLARI PER LA PACE

Amitrano Giuseppe detto Pio, Amoruso Giulio, Angiolelli Alessandra, Bisogno Alfonso, Campana Paola, Caso Francesca, Cirillo Carmela, D’Addato Emanuela detta Manuela, De Risi Francesca, De Rosa Alfonso detto Roberto, De Sena Angela, Di Leva Maria, Garofalo Luigi, Imparato Annacarmela, Manca Massimo, Maresca Carlo Emmanuele, Montella Francesco, Motolese Adele, Nociglio Marianeve, Pagano Maria detta Nives, Russo Anna, Toscano Giuseppe, Tramontano Angela, Veropalumbo Antonio

AREA SOCIALISTA

Acunzo Antonio, Angrisani Francesco, Avitabile Brunone – detto Bruno, Balzano Fabrizio, Cacace Pasqualina – detta Marilina, Celone Raffaella, Chianese Luigi, Cimmino Alessandra, Di Donna Diana, Fiorillo Anna, Monaco Nunzia, Nappi Luigi, Ostaggio Massimo, Paciello Raffaele, Pagano Vincenzo, Piccirillo Ciro, Pirone Aniello, Refuto Gianluigi, Sacco Antonio, Saracino Denise, Scelzo Carmine, Semplice Antonio, Tinenzo Mariarosaria, Valerio Antonietta

PER

Aldi Rosaria, Alessandrella Francesco, Arcamone Maria Neve, Bandiera Raffaele Boschi, Bandiera Angela Olga, Brancaccio Patrizia, Cacace Luigi, Caso Grazia detta Graziella, Commone Amura Rita, Coppola Maurizio, Farina Guido, Mollo Luigi Gino, Panariello Rita, Quilici Bianca, Sannino Paola, Sarto Lino, Scassillo Stefania, Trerè Giuseppe Peppe, Verdoliva D’Apice Antonella, Vicendomini Michele, Bucciero Valentina, Morese Ginanrocco Antonio, Esposito Annunziata, Balestrieri Rosanna.